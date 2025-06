Atkal par tiem hemoroīdiem!

Šie medikamenti sniedz labu ārstniecisko rezultātu, parasti ir pieejams visās aptiekās, neizraisa izteiktas blakusparādības, nesmērē apģērbu un tam ir gan krēma, gan svecīšu forma. Krēms jālieto no rīta un vakarā, papildus nepieciešamības gadījumā arī pēc vēdera izejas to var lietot gan rektāli, gan ārīgi, var lietot arī pēc operāciju periodā. Arī svecītes jeb supozitoriji jālieto divas reizes dienā – no rīta un vakarā, pie paasinājumiem un pēc tam var lietot tikai uz nakti.