No jūlija vidus tiks dubultots sods par braukšanu bez biļetes vilcienā, ja tas netiks samaksāts uzreiz

Ja pasažieris brauks vilcienā bez derīgas biļetes vai nebūs to iegādājies, tad līgumsods būs 25 eiro, ja to samaksās uz vietas pie biļešu kontroliera. Savukārt, ja sods tiks izrakstīts rēķina veidā un samaksāts vēlāk, līgumsods turpmāk palielināsies divas reizes - no 25 līdz 50 eiro.