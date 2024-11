NEREDZAMIE Zema finanšu pratība – kā to uzlabot, lai nebūtu jālūdz valsts atbalsts

Viena no “neredzamo”* problēmām ir zema finanšu pratība. Šiem cilvēkiem nav zināšanu par to, kā veidot uzkrājumus, kā efektīvi izlietot sev pieejamos līdzekļus tā, lai nebūtu jāprasa atbalsts no valsts vai pašvaldībām. Un vēl – "neredzamajiem" bieži vien nav pieejami arī dažādi finanšu instrumenti, piemēram, kredīti. Ko darīt šādā situācijā?