Brīdina par jaunu telefonkrāpniecības shēmu Latvijā

Pēdējā laikā tiek saņemti ziņojumi no iedzīvotājiem par viltus zvaniem, kuros telefonkrāpnieki uzdodas par dažādu mobilo sakaru operatoriem. Zvana laikā krāpnieki informē personu par to, ka it kā ir nepieciešams veikt konkrētas darbības, lai atjaunotu esošo telefona numuru un izvairītos no SIM kartes bloķēšanas. Lai šīs darbības īstenotu, upurim tiek lūgts apstiprināt savu identitāti, ievadot personas datus un Smart-ID kodu.