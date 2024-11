Noskaties Nauda pilngadību sasniegušo bāreņu atbalstam ir, bet paša atbalsta nav

Tomēr lielākoties pašvaldības tikai tagad sāk kaut ko darīt. Arī Jelgava, kurā sniegtā atbalsta nepilnības, balstoties uz Mareka pieredzi, analizēja raidījumā “Aizliegtais paņēmiens”. Jelgavā gan stāsta, ka pēc tam daudz ko mainījuši. Taču jaunajam valsts paredzētajam atbalstam nevarot atrast, kas to darītu. “Mums bija grūtības ar cenu aptauju, jo 11 pretendentiem tika nosūtīts pieprasījums pieteikties cenu aptaujā, bet saņēmām tikai pieteikumu no diviem pretendentiem. (..) Mentoru pieejamība ir zema,” skaidroja Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece Jeļena Laškova.

Arī citās pašvaldībās, kur tikai sāk rīkoties vai pat sāk tikai domāt kaut ko darīt, stāsta līdzīgi. Valmierā norādīja, ka pašvaldībā septembra beigās izveidota mentora amata vieta, un atbalstu sniedz, ja jaunietis pats uzskata to par nepieciešamu. Tikmēr Ventspilī pašu jauniešu vilcināšanos iesaistīties min kā vienu no iemesliem lēnajam startam: “Ņemot vērā, ka jaunieši, kuriem paredzēts mentora pakalpojums, jau ir dzīves notikumu lauzti un izveidot uzticības pilnas attiecības ir ārkārtīgi sarežģīti, līdz ar to viņiem ir ļoti grūti pieņemt jebkuru cilvēku, vēl jo vairāk kārtējo speciālistu. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, Ventspilī jaunieši attiecības ar mentoriem veido pakāpeniski, lai varētu uzsākt saņemt pakalpojumu.”