No vienas puses, skolotāji vēlreiz apliecināja savu patriotisko garu, augstu sniegumu un radošu pieeju jebkuram uzdevumam (“cepurītes” no folijas izskatās ļoti pārliecinoši). No otras puses, protams, sarūgtināja tas, ka viņi nespēja atšķirt īstu partijas iniciatīvu no neveiksmīga joka. Mēs uzskatām, ka daļēji tas ir saistīts ar īpašo uzmanību, kas tiek pievērsta iedzīvotāju drošībai reģionā – pat šajā jokā piesardzīgie skolotāji nolēma atrast patiesības graudiņu.