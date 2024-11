Pasākumu ceļvedis Latvijā atzīmē Lāčplēša dienu

Lāčplēša dienu plaši atzīmēs arī Pierīgā

Salaspilī, godinot latviešu karavīru piemiņu, plkst.18 iedzīvotāji tiek aicināti pulcēties pie Salaspils sporta nama, kur būs iespēja saņemt lāpas. Lāpu gājiens sāksies plkst.18.30 un tā dalībnieki ies pa Rīgas ielu no Salaspils sporta nama līdz "Rīgavai".

Ķekavas novadā Lāčplēša dienā plānoti trīs lāpu gājieni. Baldonē tas notiks plkst.17 no pagasta pārvaldes ēkas līdz Baldones baznīcai, Daugmalē - plkst.19 no Daugmales bibliotēkas uz Senču svētkalniņu, bet Ķekavā - plkst.19 no Ķekavas Kultūras nama līdz Jaunu ideju centram.