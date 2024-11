E-recepšu zāļu iegāde: Farmaceiti atklāj biežākās problēmas un risinājumus

„E-receptes, nenoliedzami, ir ievērojami ērtāks risinājums nekā papīra receptes, ko mēdz būt grūtāk salasīt un vieglāk nozaudēt, turklāt jau izmantotās receptes paliek aptiekā, un tās nav iespējams jebkurā laikā aplūkot e-veselības sistēmā. Lai gan e-receptes pielietojam jau vairākus gadus, tomēr aptiekās joprojām ik dienas novērojam dažādas problēmas, kas saistītas ar to izmantošanu. Piemēram, ļoti bieži klienti mēdz aizmirst paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu – atbilstoši likumam bez tā mēs nedrīkstam izsniegt recepšu medikamentus. Vai arī ierodas ar citas personas pasi, kas nav pareizais veids, kā iegādāties e-receptes zāles citam cilvēkam. Tāpat aptiekas apmeklētāji dažkārt var neaizdomāties par datu drošības riskiem, piemēram, skaļi, citiem apmeklētājiem dzirdot, saucot savu vai radinieka personas kodu – arī šādi mēs aicinām nerīkoties. Lai iegādātos e-receptes zāles droši un bez raizēm, ņem vērā to izsniegšanas nosacījumus un izvairies no bieži pieļautām kļūdām,” piekodina aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Amanda Ozoliņa.