NEREDZAMIE Pelna vairāk par minimumu, bet dzīvo uz nabadzības sliekšņa: ko iesākt?

Viena no “neredzamo”* problēmām ir zema finanšu pratība – nereti cilvēki pelna vairāk par valsts noteikto minimumu, bet dzīvo uz nabadzības sliekšņa. Viņiem nav zināšanu par to, kā veidot uzkrājumus, kā efektīvi izlietot sev pieejamos līdzekļus tā, lai nebūtu jāprasa atbalsts no valsts vai pašvaldībām. Šai sabiedrības grupai visbiežāk, nav pieejami arī dažādi finanšu instrumenti, piemēram, kredīti. Ko darīt, lai uzlabotu šo situāciju?