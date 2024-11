Kā elektromobilis izgrieza pogas pasaulē titulētiem sportiskiem auto?

Sportisko elektroauto atzinīgi novērtēja arī citi mediji. "Autocar" nosauca "Ioniq 5 N" par Gada dinamiskāko auto, "Car and Driver" tam piešķīra Gada elektroauto titulu, "World Car of the Year" apbalvošanas ceremonijā tas saņēma Gada elektroauto titulu, bet "Auto Trader" pasludināja to par "Gada auto". Īsā laikā "Hyundai N" divīzija jau ir ieguvusi visaugstākā līmeņa apbalvojumus.