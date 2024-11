Tur viņš ar šķiltavām tīši aizdedzināja karogu un tādā veidā to iznīcināja. Tūlīt pēc tam, kad karogs un daļa no karoga kāta bija sadeguši, apsūdzētais paņēma nesadegušo kāta fragmentu un to aizsvieda tālāk prom no ugunskura vietas.