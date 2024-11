Ar lozungiem par “krievu pasauli” nu vēl vairāk nodarbojas Latvijas Krievu savienība (LKS), kuras vadībā kopš septembra ir Jelgavas domes deputāts Andrejs Pagors kopā ar vienu no krievu valodas referenduma rosinātājiem Jevgēņiju Osipovu. Viens no partijas agrākajiem līderiem, Rīgas domnieks Miroslavs Mitrofanovs ir starp tiem, kas pēc kongresa no LKS izstājās. Viņa prognozes par to, kas gaidāmajās vēlēšanās notiks ar kādreizējiem partijas vēlētājiem, ir pesimistiskas. “Ir vecā politiķu paaudze, teiksim, no “Saskaņas” vai Latvijas Krievu savienības, no iepriekšējās “Līdztiesības” – viņi savu funkciju ir izpildījuši. Viņi ir organizējuši politisko darbību iepriekšējo 30 gadu laikā. Tagad jābūt paaudžu maiņai. Bet mēs neredzam šādus cilvēkus, kuri būtu apdāvināti, kuri būtu spējīgi nomainīt mūs un vadīt, veidot jaunu politiku jaunos apstākļos,” vērtē Mitrofanovs.