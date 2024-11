“Mūsu mērķis ir dabūt sarakstu pilnu, lai mēs par jebkuru pilsētas vai rajona VDK struktūru varam sameklēt visu pilnu priekšnieku sarakstu. Sākot no sākuma līdz beigām, cik tālu struktūra ir ilgi vispār pastāvējusi, un attiecīgi tā cilvēka biogrāfiju ciktāl to no mūsu dokumentiem ir iespējams izpētīt, jādara darbs, kas ir liels, un izskatās, ka vēl kādu laiku vajadzēs ar to nodarboties, bet šobrīd jau ir tā, ka mēs pamazām, pamazām domājam, ka varētu sākt no tā visa kaut ko publicē.