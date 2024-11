Par to Lavrovs paziņojis G20 samitā Riodežaneiro.

Pēc Lavrova teiktā, viņš nevar apstiprināt, vai Kijiva jau ir saņēmusi atļauju no ASV prezidenta Džo Baidena administrācijas veikt triecienus ar tālas darbības raķetēm Krievijas teritorijā.

"Es to nevaru apstiprināt, visi par to raksta kā par jau pieņemtu lēmumu. Pat Borels teica, ka tas ir oficiāli, un eiropieši to apsprieda, bet nolēma, ka katra valsts pati lems, vai atļaut ukraiņiem izmantot savus tālas darbības ieročus," sacīja Krievijas ārlietu ministrs.