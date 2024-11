Droši vien daudzi būs pamanījuši, ka debesīs aiz pāri lidojošām lidmašīnām paliek tādas kā baltas mākoņu līnijas. Lai arī lielākā daļa cilvēces domā, ka tie ir nevainīgi mākonīši, kas galvenokārt sastāv no ūdens, un savu pārliecību pamato ar tādām muļķībām, kā fizika, dižākie domātāji zina, kādu postu patiesībā nodara šīs te ķīmiskās trases.

Kā zināms, tad patiesībā ķīmiskās trases rodas, kad ļaunie spēki no lidmašīnām apsmidzina visu pasauli ar smagajiem metāliem un bīstamām ķīmiskajām vielām. To iedarbība atšķiras, bet galvenokārt domāta tāpēc, lai padarītu apsmidzinātās valsts vīriešus neauglīgus vai arī aplipinātu viņus ar geju – viens no diviem.