Rakstniece Zane Zusta dzejas krājumu atvēršanu atzīmē ar īpašu programmu

Grāmata sastāv no trīs daļām, kurās apskatīti katram pazīstami dzīves posmi - ilgošanās, satikšanās un attālināšanās. Formātam sekojot, arī pasākums bija sadalīts trīs daļās - pirmajā viesi klausījās Dailes teātra talantīgās aktrises Ilzes Ķuzules - Skrastiņas un rakstnieces stāstu un dzejas performanci, otrā tika veltīta, lai apsveiktu un godinātu visus, kuri pie dzejas krājuma strādājuši - izdevniecības Zvaignes ABC pārstāvjus, mākslinieci Lindu Valeri, dizaineri Unu Grants, redaktori Kristīni Ilziņu un dzejnieci Ingu Pizāni, bet trešajā ar muzikālu priekšnesumu uzstājās dziedātāja, uzlecošais talants Annika Ausmane (skatuves vārdā - ANNIKA), kura krājumam speciāli radījusi dziesmu "Nopaijā".

"Domājot par to, kā apmeklētājus iepazīstināt ar dzejas krājumu, nolēmu radīt īpašu stāstu triloģiju, kas grāmatas vēstījumu spētu nodot vēl dziļāk. Kad tas bija izdarīts, sapratu, ka vēlos to uzticēt kādam, kurš ar valodu, ķermeni un talantu spētu to klausītājiem uzburt īpašā veidā, tāpēc uzrunāju aktrisi Ilzi Ķuzuli - Skrastiņu," par pasākuma norisi stāsta rakstniece Zane Zusta. "Savukārt Annikas balsi izdzirdēju vasarā, pamanot viņu dziedam kopā ar Shipsea, tāpēc dzima doma viņu uzrunāt un uzaicināt uzrakstīt dziesmu, izmanotojot krājuma vārdus. Viņa izaicinājumu pieņēma, un ir radies kas patiesi brīnišķīgs - Annikas balss tekstam iedod pavisam citu dimensiju."