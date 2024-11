Pērn par avāriju, kurā auto noslīdēja no ceļa, atlīdzība pārsniegusi 100 000 eiro

Apdrošināšana vismaz daļēji pasargā autovadītāju no finansiāliem zaudējumiem, taču vēl lielāka nozīme ir prevencijai. "Nav jau tā, ka ziema mūs pārsteigtu kā liels brīnums, katru gadu tā atkal atnāk, tikai cilvēkiem pašiem nav vēlmes mācīties no savām kļūdām. Raugoties KASKO atlīdzību pieteikumu statistikā, būtu pat vērtīgi pārskatīt likumu un noteikt obligātu ziemas riepu lietošanu jau no 15. novembra," uzsver Kristaps Liecinieks.