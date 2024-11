"Bourzma Revival" piedāvās ilgtspējīgas modes izstādi un kultūras pieredzi

Nedēļas nogalēs īpašai noskaņai esam plānojuši koncertus un performances, kuros piedalīsies dažādi mūziķi un mākslinieki no Latvijas,” stāsta “Bourzma” dibinātājs Patriks Kirkils "Bourzma Revival" ietvaros notiks īpaša izstāde, kurā piedalīsies "Bourzma Boutique 2024" dalībnieki, piedalīsies brendi, kā FineAss, DeMarcus, Cappis, Hoder, Lonexone, Hugo, Zauerhagen, CaptureThisOne, Swamp.

Ekspozīcijās varēs vērot mākslu, kas tapusi no apģērba, kas vienreiz jau savu dzīvi izdzīvojis. Apskatāmie apģērba komplekti radīti no tekstila un materiāliem, kas iegūti no tekstila nodošanas punktiem, lietotu apģērbu veikaliem, ko dizaineri speciāli atlasījuši un radījuši vasarā notikušā modes festivāla “Bourzma Boutique” modesskatei.