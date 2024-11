Kleitu negadījums: pie prezidenta vienādās kleitās! Kā rīkoties?

Ko darīt šādā situācijā? Nesatraukties. Pirmkārt, nesatraucieties par notikušo. Šādas situācijas ir pilnīgi normālas, un, visticamāk, neviens nejutīsies apvainots vai neērti. Paņemiet šo situāciju ar humoru! Varat par to pajokot kopā ar otru sievieti, padarot vakaru vēl jautrāku citiem. Muļķīgi izvairīties no acīm redzamas situācijas. Neatkarīgi no tā, ko nolem darīt, esi pārliecināta par sevi. Un to sabiedrībā redz vairāk kā to, ka jūsu kleitas ir vienādas.