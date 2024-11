Šī gada jūlijā kompānijas DHL telpās pirms iekraušanas lidmašīnā aizdegās divas paciņas ar uzliesmojošām vielām, kaut arī drošības pārbaudēs pirms tam nekas aizdomīgs netika pamanīts. Izlūkdienestu secinājums: visticamāk, tas ir sabotāžas mēģinājums no Krievijas puses. Kad pirmdienas rītā DHL kravas lidmašīna avarēja pavisam netālu no Viļņas lidostas, ne vienam vien radās jautājums – vai šie gadījumi ir saistīti?

22.jūlijā DHL noliktavā Anglijas pilsētā Birmingemā aizdegās sūtījums. Uguni apdzēsa ugunsdzēsēji un noliktavas darbinieki, un neviens incidentā necieta. Tomēr bažas raisīja tas, ka sūtījums bija izgājis drošības pārbaudes un pirms tam lidmašīnā atceļojis uz Apvienoto Karalisti, vēsta izdevums "The Guardian".

Jūlija beigās Vācijas pilsētā Leipcigā notika ļoti līdzīgs incidents: kraujot sūtījumus kravas lidmašīnā, viena no paciņām aizdegās. Izskanējis, ka paciņa bija nosūtīta no Baltijas valstīm. Tika uzsākta izmeklēšana par to, vai abi gadījumi saistīti, un Vācijas izlūkdienesta vadītājs brīdināja: ja šāds sūtījums aizdegtos lidojuma laikā, tas varētu novest pie lidmašīnas avārijas. Saskaņā ar medijos izskanējušajām ziņām un publicētajām fotogrāfijām, uzliesmojošās vielas varētu būt bijušas paslēptas