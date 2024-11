Silto dzērienu sezona ir klāt: Vai tējas var būt par daudz?

„Dažāda veida tējas ir brīnišķīgs dzēriens, un tās noteikti ieteicams lietot regulāri, jo tēja palīdz ne vien hidratācijai, bet arī sniedz daudzus citus veselības ieguvumus. Vienlaikus ir svarīgi atcerēties, ka tējas ir dabas produkti ar spēcīgām aktīvajām vielām, tāpēc, lai izvairītos no nevēlamām sekām, ir ieteicama mērenība – tēju vēlams dzert līdz trim krūzēm dienā atkarībā no tējas veida un individuālās jutības. Tāpat ir vēlama daudzveidība – nevajadzētu ilgstoši lietot viena ārstnieciskā auga tēju, bet gan tās regulāri mainīt, piemēram, no rīta dzert kumelīšu tēju, bet vakarā – piparmētru. Turklāt, ja ir kādas veselības problēmas un tiek lietoti medikamenti, jāņem vērā, ka tie var mijiedarboties ar dažiem zāļu tēju komponentiem, tāpēc par drošu izvēli ieteicams pārliecināties pie ārsta vai farmaceita,” stāsta aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Alīna Fleišmane.