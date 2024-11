Kad DHL kravas lidmašīna, kas bija ceļā no Vācijas, pēkšņi avarēja netālu no Viļņas lidostas (par mata tiesu izvairoties no dzīvojamās mājas), atmiņā atausa pēdējo mēnešu laikā izskanējušās ziņas par Krievijas specdienestu sabotāžas mēģinājumiem, cenšoties tieši šī paša uzņēmuma kravas lidmašīnās iesūtīt uzliesmojošus priekšmetus.