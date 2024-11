Pētījumā atklāj: pieaugot auto nobraukumam, palielinās odometra attīšanas un bojājumu skaits

Nobraukums ir viens no galvenajiem transportlīdzekļa nolietojuma rādītājiem, tādēļ daudzi šoferi uz to paļaujas, pērkot automašīnu. Taču ne vienmēr šis skaitlis ir precīzs – it īpaši vecākiem automobiļiem. Spēkrata kalpošanas mūža gaitā veiktais kilometru skaits tiek fiksēts odometrā. Krāpnieki bieži cenšas manipulēt ar tā datiem, lai maldinātu pircējus.