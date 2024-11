OCTA turpmāk būs obligāta visiem transportlīdzekļiem, ja nav pārtraukta to reģistrācija

Latvijas Republikas Saeima šī gada 14. novembrī pieņēmusi, un Valsts prezidents izsludinājis grozījumus Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) likumā, kas paredz vairākas būtiskas izmaiņas. Būtiskākie no tiem - OCTA polise turpmāk būs obligāti jāiegādājas visiem transportlīdzekļiem, ja vien nav pārtraukta to reģistrācija uz laiku. Tāpat no 2025. gada 1. janvāra OCTA būs jāveic arī elektroskrejriteņiem.