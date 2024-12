Lasāmviela pie kamīna vai burvīgai dāvanai svētkos sev!

Šarmantas biogrāfijas

Somu dziedātāja Ellija Forsele-Rozentāle (Elli Forssell, 1871–1943) bija gleznotāja Jaņa Rozentāla sieva un nozīmīga personība Latvijas kultūras dzīvē 20. gadsimta sākumā. Viņas dzīvesstāsts vēsta par skaistu padevību jūtām, savas karjeras ziedošanu laulības pienākumu dēļ, kā arī par personisku izaugsmi un uzņēmību sarežģītos dzīves apstākļos. Tas ir arī stāsts par to, kāds bija kultūras cilvēks Somijas un Latvijas nacionālā valstiskuma tapšanas laikā.

Vērotājam no malas Keitas Midltones dzīve var šķist kā pasaka. Skaista un atraktīva meitene no vidusšķiras studiju laikā satiek princi. Lai arī sākotnēji viņus vieno tikai draudzība, drīz vien uzplaukst mīlestība, kuru vairs nav iespējams noslēpt no apkārtējiem. Attiecības vainagojas ar kāzām un bērniem, un liekas, ka skaistāk vairs nevar būt – topošā karaliene un karalis šķiet tik laimīgi, ka brīžiem pat rodas jautājums, vai viss var būt tā, kā izskatās? Bet tad Velsas princese Ketrina pasaulei atklāj šokējošus jaunumus, un visi sastingst bailēs, vaicājot – kas notiks tālāk?