Tiesībsargs nosauc, kuras grupas Latvijā visvairāk cieš no kibervardarbības

Viņa atzīmēja, ka pēc 2014.gada datiem, ar agresiju internetā saskaras viena no desmit sievietēm Eiropas Savienībā (ES) no 15 gadu vecuma. Turklāt, kā norādīja Pakārkle, atšķirībā no vīriešiem, sievietes internetā vairāk saskaras ar atkārtotu un nopietnāku vardarbību, tostarp, ar izvarošanas draudiem, digitālo "lūrēšanu".

"Agresīva komunikācija, naida runa attur no viedokļa izteikšanas, piedalīšanās debatēs, un tas attiecīgi vājina arī demokrātiju," sacīja Pakārkle, piebilstot, ka minēto profesiju pārstāves, baidoties no agresīviem uzbrukumiem, sevi cezē, atsakās no viedokļa paušanas, atsakās no uzstāšanās.