Vai nepilngadīgiem bērniem ir viegli iegādāties narkotikas? Un kuras no Latvijā pieejamajām narkotikām iegriež vislabāk? Lai to pārbaudītu, nolēmu veikt eksperimentu. Proti – divi trīspadsmitgadnieki ķērās pie lietotnes “Telegram”, lai veiktu pasūtījumus un pēc tam pārbaudītu, kuras no narkotikām ir visforšākās. Tu neticēsi, kas notika tālāk!