Šoruden pret gripu Latvijā vakcinējušies 99 058 iedzīvotāji

Lai mazinātu smagas saslimšanas un nāves risku, vakcinācija pret Covid-19 īpaši rekomendēta cilvēkiem, kuriem saslimšana ar akūtām augšējo elpceļu infekcijām norit smagā formā un kuriem ir augsts komplikāciju risks. Vakcinācija pret Covid-19 īpaši rekomendējama iedzīvotājiem vecumā no 65 gadiem, pieaugušajiem ar nopietnām hroniskām blakusslimībām, vidējas vai augstas imūnsupresijas pacientiem, kā arī grūtniecēm katrā grūtniecības reizē, mudina SPKC.

Kopumā iepirktas trīs veidu gripas vakcīnas. "Eflueda Tetra" augstas devas vakcīna paredzēta pacientiem vecumā no 60 gadiem un vairāk. "Fluenz Tetra" vakcīna domāta bērniem no divu līdz 17 gadu vecumam, kas pieder pie noteiktām veselības riska grupām. Savukārt "Influvac Tetra" vakcīna paredzēta bērniem no sešu līdz 23 mēnešu vecumam, pieaugušajiem, grūtniecēm, ārstniecības personām, kā arī sociālās aprūpes centru klientiem un darbiniekiem.