Dānijas lielāko telekomunikāciju operatoru pēc programmatūras atjauninājuma piemeklē lielas problēmas

Dānijas lielākais telekomunikāciju operators TDC ir piedzīvojis masveida traucējumus, kas tūkstošiem klientu liedza veikt zvanus, to skaitā ārkārtas zvanus uz 112. Par to ziņo laikraksts “The Copenhagen Post”. Lai sazvanītu policiju vai neatliekamo palīdzību, no tālruņiem jāizņem SIM karte.