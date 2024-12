Noskaties “Rīgas satiksmes” politkonsultantu prāva: tiesa nenotic Bemhena un citu bijušo valdes locekļu skaidrojumiem

Tanki ir pieminēti arī spriedumā, taču tiesas pozīcija gan krietni atšķiras: “Attiecībā uz Zaharova kompetenci lietā ir tikai atbildētājas Feļdmanes apgalvojumi, ka konsultants bija pieredzes bagāts cilvēks, kas bija privatizējis tanku rūpnīcu pie Brasas. Tiesai nav skaidrs, kas tieši padara konsultantu kompetentu alternatīvās degvielas realizēšanas jomā.”

No 16 spriedumā minētajiem konsultantiem aktīvajā politikā šobrīd palikuši vien daži – Rīgas domnieks no “Saskaņas” Sandris Bergmanis, Daugavpils pilsētas domes deputāts Valērijs Kononovs, kas nupat piedalījās partijas “Sarauj, Latgale!” dibināšanas pasākumā, kā arī bijušais Rīgas domnieks no “Saskaņas”, tagad Saeimas deputāts no “Stabilitātei!” Jefimijs Klementjevs.

Kādreizējais kanoe airētājs, olimpietis Klementjevs, kurš iepriekš no žurnālistu jautājumiem par savu vai sievas darbošanos Rīgas pašvaldības uzņēmumos burtiski bēga, šoreiz ar “de facto” tomēr runā. Vairāk nekā gada garumā viņš mēnesī no “Rīgas satiksmes” saņēma gandrīz 2200 eiro pirms nodokļu nomaksas par konsultācijām darbinieku veselības uzlabošanas un sporta aktivitāšu izstrādāšanas jautājumos. Starp saviem pienākumiem viņš min darbinieku apbalvošanu sporta sacensībās: “Jā, es kā liels sportists un tad es domāju, ka viņiem bija liels prieks saņemt no manām rokām...”