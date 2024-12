“Skudras Metropole” un “Dont Panic” kāpj uz vienas skatuves ar Olimpisko spēļu rīkotājiem

BEA (best event award) - pasākumu industrijas gada centrālais notikums pasaulē, prestižais un vadošais nozares profesionāļu konkurss un festivāls, kas ir līdzvērtīgs apbalvojums kino industrijas “Oskara” balvai. Konkurss norisinās aptuveni 20 gadus, un šogad tajā tika iesniegts līdz šim vēl nebijis rekordliels darbu skaits – 463 (+39% salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem) absolūti lieliski darbi no 38 valstīm, 6 kontinentiem. Piedalījās 1300 delegāti un 110 starptautiskās aģentūras no visas pasaules. Milzīga, ļoti nopietna, profesionāla konkurence.