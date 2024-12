Braže: Baltijas valstis ir skaidri pateikušas, ka atbalsta uzaicinājumu Ukrainai iestāties NATO

Pēc viņas paustā, Latvija, Lietuva un Igaunija atbalsta Ukrainas dalību NATO nākotnē, praktiski sasniedzot mērķus, kas Ukrainai ir paredzēti integrācijas procesā NATO, piemēram, attiecībā uz savietojamību. Braže uzsvēra, ka tas ir Ukrainas lēmums par to, kāds būs miera process vai kāds būs pamiers. Ārlietu ministres ieskatā neviens cits Ukrainas vietā šādus lēmumus nedrīkst pieņemt.

Kanādas ārlietu ministre Melānija Žolī vērsa uzmanību uz Kanādas nostāju, ka Ukrainai vajadzētu būt daļai no NATO tad, kad apstākļi to atļaus, piedāvājot augstākās drošības garantijas. Savukārt Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna aicināja koncentrēties uz to, kā atbalstīt Ukrainu katru dienu un nedēļu, sniedzot militāru atbalstu, atbalstu infrastruktūrai un Ukrainas iedzīvotājiem.