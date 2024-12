Kā noteikt, vai auto iepriekš ir nopietni bojāts?

Vācija ir viena no Eiropas lielākajām lietotu auto eksportētājvalstīm. Pēc "carVertical" datiem, 5,2 % Vācijā bojātu auto remontdarbu tāme pārsniedz pusi no to vērtības. Tikpat liela ir arī iespējamība, ka automašīna, kas ievesta no Vācijas, jaunajiem īpašniekiem var sagādāt “galvassāpes”. Zviedrijā nopietni bojātu automašīnu īpatsvars ir 2,5 %, Itālijā – 4,8 %, savukārt Spānijā – 2,5 %.

71,7 % Vācijas automašīnu, kurām ir fiksēti bojājumi, remonta tāme sasniedz līdz pat 20 % no spēkrata tirgus vērtības. Zviedrijā – 83,5 %, Itālijā – 79,5 %, taču Spānijā – 85,6 %. Automašīnas ar sīkiem, iepriekš gūtiem bojājumiem sastāda lielāko daļu no pieejamajiem spēkratiem. Taču šis skaitlis var atšķirties, ņemot vērā, ka negodīgi pārdevēji cenšas noklusēt avārijas esamību.

"carVertical" veica pētījumu, analizējot klientu iegādātās auto vēstures atskaites, kas ģenerētas no 2020. līdz 2024. gadam. Uzņēmuma datu eksperti aprēķināja to automašīnu proporciju, kas guvušas bojājumus līdz pat 10 % no to tirgus vērtības, 10-20 %, 20-30 % un tā tālāk. Automašīna tiek uzskatīta par nopietni bojātu, ja remontdarbu tāme pārsniedz 50 % no spēkrata tirgus vērtības.