Raidījums pēta, kā toksiska degviela caur Latviju smagi piesārņo Āfriku

​Benzīns ar augstu sēra saturu, kuru Eiropā kā degvielu pārdot ir aizliegts, no Apvienotās Karalistes naftas pārstrādes rūpnīcām caur Eiropas sajaukšanas iekārtām nonāk līdz Āfrikai, kur tas izraisa smagu gaisa piesārņojuma krīzi. 2023. gadā viens no katriem sešiem bareliem benzīna, kuru ar tankkuģiem veda uz Nigēriju, ir nācis no šādas degvielas sajaukšanas iekārtas Antverpenes pilsētā Beļģijā. Daļa no šādas netīrās degvielas eksporta ķēdes ir arī Latvija.