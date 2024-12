Berni un vairākas citas "ABLV Bank" bijušās amatpersonas apsūdz par izvairīšanos no nodokļu nomaksas

Turklāt persona, kura nodarbojās ar ārzonā reģistrētu uzņēmumu tirdzniecību un to uzturēšanas pakalpojumu nodrošināšanu, laikā no 2011.gada līdz 2018.gadam arī slēpa gūtos ieņēmumus, nedeklarēja tos VID un novirzīja uz trīs savā kontrolē esošo uzņēmumu banku kontiem, kā rezultātā izvairījās no nodokļu nomaksas kopumā par 5,041 miljonu eiro, teikts prokuratūras paziņojumā.