HIV tests – “laimīgi nezinot”, iespējams palaist garām ceļazīmi uz pilnvērtīgu dzīvi

Ir jāsaprot, ka HIV testēšanās attiecas uz ikvienu. Latvijā jau sen vairs nav tādu konkrētu HIV infekcijas riska grupu – piemēram, injicējamo narkotiku lietotāji, vīrieši, kuriem ir sekss ar vīriešiem u. c. Robežas starp inficēšanās riskam vairāk vai mazāk pakļautām sabiedrības grupām šobrīd ir visai nosacītas, tāpēc zināt savu HIV statusu ir svarīgi katram seksuāli aktīvam cilvēkam, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, seksuālās orientācijas. Protams, jaunieši ir seksuāli aktīvāki, attiecības ir viņu dzīves fokusā, tāpēc viņiem ir arī lielāka inficēšanās iespēja, taču tas nenozīmē, ka cita gadagājuma cilvēki būtu pasargāti. Ir svarīgi uzrunāt savu ģimenes ārstu un lūgt nosūtījumā uz laboratoriju līdz ar citām analīzēm “atzīmēt” arī HIV, ja ārsts to līdz šim nav piedāvājis. “Automātiski” pilnās asinsainas ietvaros HIV analīzes netiek veikta, stāsta Zane Berga.