Ziemassvētku dāvanas veselībai un labsajūtai: interesantas idejas no aptieku piedāvājuma

Vitamīnu kompleksi ar B un C vitamīniem. B grupas vitamīni (piemēram, B1, B12, B6 un B9 jeb folijskābe) ir būtiski enerģijas ražošanai un smadzeņu darbības atbalstam. Tie palīdz mazināt nogurumu, uzlabo koncentrēšanās spējas un var veicināt labāku noskaņojumu. Aptiekās ir pieejami multivitamīni un speciāli B grupas vitamīnu kompleksi, kas īpaši noderīgi var būt ziemas sezonā, kad enerģijas līmenis nereti ir zemāks. Arī C vitamīns palīdz ne tikai atvairīt infekcijas, bet arī mazināt nogurumu un emocionālo izsīkumu. Kā vērtīgs imunitātes sargs un uzmundrinātājs ziemas aukstajā periodā ir karstie dzērieni, kas satur C vitamīnu, cinku, D vitamīnu, kā arī to sastāvā var būt dažādi augu ekstrakti.