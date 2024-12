FOTO un VIDEO Kurš auto no septiņiem finālistiem kļūs par "Latvijas Gada auto 2025"?

Kādi ir "Latvijas Gada auto 2025" septiņi finālisti?

"Duster" trešajā paaudzē ieguvis plašāku tehnoloģisko aprīkojumu un modernu dizainu. Ražotājs gan ir atteicies no dīzeļdzinēja, tā vietā pieejama hibrīda sistēma. "Duster" joprojām var lepoties ar teicamām spējām grūti braucamā apvidū. Turklāt klīrenss priekšpiedziņas versijās ir 209 mm, bet pilnpiedziņas versijā iespaidīgi 217 mm. Dzinēju jauda pieejama diapazonā no 100 līdz 140 Zs, bet cenas no 17 690 eiro līdz 25 790 eiro.