32 gadus veco mākslinieci Inesi Pandari uzveic agresīvs smadzeņu vēzis. Viņas lielākā vēlēšanās būtu: "Gleznot!"

No tā laika viņa vairs negleznoja un aizgāja no darba būvuzņēmumā “Restaurators”. Sagadījās tā, ka šajā gadā viņa izšķīrās no drauga, ar kuru kopā bija nodzīvojusi septiņus gadus, – attiecības vienkārši bija izsmeltas. Tomēr, neraugoties uz to, viņa turpināja dzīvot patstāvīgi. Pēc gada Inese iestājās maģistrantūrā. 2021. gadā sekoja ceturtā un pēdējā operācija. Vēl pēc gada Inese sāka sūdzēties, ka ķermeņa labā puse vairs neklausa. “Inese rakstīja ar kreiso roku. Maģistra darbs virzījās uz priekšu ļoti lēni, tomēr viņa tika galā,” atceras Ilva. Inesei vairs nepietika naudas, lai īrētu dzīvokli, tāpēc viņa atgriezās pie vecākiem.