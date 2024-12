Vispirms jau sāksim ar to, ka degvielas rezerves šī brīža ģeopolitiskajā situācijā ir ļoti būtiskas Latvijas aizsardzībai. Jau šobrīd ikviens, kurš iegādājas degvielu savai automašīnai, motociklam vai kaut vai zāles pļāvējam, maksā par to septiņus centus litrā, kas iekļauti degvielas cenā. Neesmu novērojis, ka 200 tūkstoši autovadītāju tāpēc būtu atteikušies no šī pārvietošanās veida – nav patīkami, bet kaut kā tiekam galā.