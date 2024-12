8 sirsnīgas Ziemassvētku aktivitātes ģimenes lokā

Eglītes rotāšana

Viens no jaukākajiem mirkļiem Ziemassvētku laikā neapšaubāmi ir brīdis, kad visa ģimene sapulcējas pie Ziemassvētku eglītes, lai to izrotātu ar mīļākajiem rotājumiem. Izvēlieties mantiņas, kas atklāj ģimenes leģendas vai ļauj kavēties atmiņās par nozīmīgiem mirkļiem, vai pat izgatavojiet rotājumus paši. Piemēram, no papīra izgrieztas sniegpārslas vai apgleznotas eglīšu bumbiņas.