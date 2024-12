Starptautiskā operācijā likvidētas 27 populārākās platformas, kas ļāva noziedzniekiem pārslogot mērķa tīmekļa vietnes

Latvijas policija piedalījusies plaša mēroga starptautiskā operācijā un kampaņā "Power OFF", kurā slēgtas vairākas nelegālas platformas, kas nodrošināja "DDoS" jeb piekļuves atteices uzbrukumus. Šī operācija, ko koordinēja "Eiropols" un kurā piedalās 15 valstis, ir ievērojams solis cīņā pret kibernoziedzību, kas īpaši saasinās Ziemassvētku periodā.

Operācijā "Power OFF" kopumā likvidētas 27 populārākās platformas, kas ļāva noziedzniekiem pārslogot mērķa tīmekļa vietnes ar viltus datuplūsmu, padarot tās nepieejamas. Aizturēti trīs platformu administratori Francijā un Vācijā, kā arī veikti preventīvi pasākumi pret lietotājiem, kuri ir iegādājušies šos pakalpojumus.

Lai turpmāk atturētu personas no šādu noziedzīgu darbību veikšanas, no 11.decembra, operācijas dalībvalstu tiesībsargājošās iestādes sākušas arī izglītojošu kampaņu. Tā ir vērsta uz potenciālajiem pārkāpējiem tiešsaistē un tiks uzsvērtas "DDoS" uzbrukumu sekas. Papildus šiem pasākumiem, kampaņā tiks izmantotas ierastas metodes, piemēram, brīdinājumu e-pasti un vēstules lietotājiem, neatkarīgi no viņu iesaistes līmeņa.