Kādus uzlabojumus Latvijas aizsardzībās spējās paredz tikko pieņemtais nākamā gada valsts budžets un "Rail Baltica" ieviešana? Un vai mums jāsatraucas, ka Tramps joprojām piemin ASV potenciālo izstāšanos no NATO? Šo un citus Latvijas drošībai aktuālus jautājumus 11. decembrī raidījumā "Pulss" apspriedām ar aizsardzības ministru Andri Sprūdu.

Nākamajā gadā Aizsardzības ministrijas rīcībā būs vēsturiski lielākais finansējums, no kā gandrīz 80% tiks veltīti Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām. Galvenā prioritāte ir bruņošanās spēju stiprināšana, un tā ietvaros paredzēts finansējums gan pretgaisa aizsardzības sistēmu, gan kājnieku kaujas mašīnu, raķešu un tālās darbības artilērijas sistēmu iegādei, kā arī tehnoloģijām, ekipējumam, munīcijai un krasta aizsardzības uzlabošanai. Viena no sešām galvenajām jomām, kurās tiks ieguldīti nozīmīgākie resursi, ir arī dronu tehnoloģiju integrēšana NBS spējās, skaidro aizsardzības ministrs: “Tā ir bijusi arī mana kā ministra prioritāte, ka šīs tehnoloģijas mums absolūti jāmācās no Ukrainas.”