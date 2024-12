Pirms dažām nedēļām sociālo tīklu lietotāji aktīvi apsprieda un ieteica noskatīties jauno "Netflix" dokumentālo filmu ar nosaukumu "Buy Now! The Shopping Conspiracy" ("Pērc uzreiz! Iepirkšanās konspirācija"), kas interesantā veidā atgādināja sen zināmu patiesību: neskaitāmi savas jomas profesionāļi – mārketologi, reklāmisti, dizaineri – dara visu, lai piedabūtu mūs nopirkt viņu produktu. Un mēs to arī paklausīgi darām. Tas nekas, ka varbūt patiesībā produkts mums nemaz nav vajadzīgs.