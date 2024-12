Edvards Lūkass: Krievijas plāns pēc Ukrainas – radīt drošības dilemmu NATO

Šobrīd par to ir jāmaksā liela cena. Kremļa kara mašīna Ukrainā neapstāsies. Nākamais mērķis ir NATO, iespējams – Baltijas valstis. Pateicoties lieliskajam poļu, lietuviešu un igauņu žurnālistu darbam, mēs tagad daudz labāk izprotam notiekošo. Izmantojot satelītfoto no publiski pieejamajiem avotiem, viņi ir apsekojuši Krievijas pierobežas karabāzēs notiekošo un lūguši esošos un bijušos militāros komandierus to komentēt.