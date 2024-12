“Mēs redzam, ka šī ir Tibetas Starptautiskās kultūras asociācijas un Ķīnas Tibetoloģijas pētniecības centra delegācija. Tie nav cilvēki, kas Tibetas pētniecībā būtu pilnīgi brīvi no ideoloģijas ietekmes. Līdz ar to es nevaru iedomāties, kā viņi var pasniegt pilno stāstu par notiekošo Tibetā. To redzam arī no otras puses, kad Ķīna aicina Rietumu politiķus apmeklēt Tibetu, tā patiesībā ir vienkārši Potjomkina sādžas prezentācija”.