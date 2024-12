Cik bīstams ir plastmasas maisiņš jeb ceļš no pagraba uz jūru

Plastmasas maisiņš jeb, kā Zviedrijā saka, plasta maisiņš ir viens no pašiem populārākajiem izgudrojumiem, ar kuru zviedri tomēr nevēlas lepoties. Šodien daudziem šis atklājums saistās ar postu dabai. Tomēr ir tā, kā ir, jo šis atklājums 1949.gada nogalē ieradās pie mums no kāda klusa Noršēpingas pagraba un šodien apdraud pasaules jūru kā viens no bīstamākajiem piesārņotājiem. Lai gan izgudrotāja plāns un ieceres bija pavisam citas – nodrošināt tīrību un ērtības cilvēkiem.