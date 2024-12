HTS līderis sola, ka Sīrijas nemiernieku grupējumi tiks izformēti

Neilgi pirms šiem FTS līdera izteikumiem Asads pirmoreiz kopš savas gāšanas nāca klajā ar paziņojumu, apgalvojot, ka ticis evakuēts no karabāzes Sīrijā uz Krieviju pēc Maskavas pieprasījuma. Asads savā paziņojumā sacīja, ka Sīrija kritusi "teroristu" rokās.

Kallasa tomēr sacīja, ka sankciju atcelšana un HTS izslēgšana no ES "melnā saraksta" būs atkarīga no tā, "kad mēs redzēsim pozitīvus soļus - nevis vārdus, bet īstus soļus un darbus no jaunās vadības puses".