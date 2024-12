Vairāk nekā puse 60% autovadītāju nav droši par savām prasmēm vadīt auto ziemā

​Salīdzinot ar pērnā gada datiem, var secināt, ka nedaudz (par 3%) pieaudzis to autovadītāju skaits, kuri vērtē savas braukšanas prasmes kā atbilstošas jebkuriem laikapstākļiem, bet vienlaikus par 2% pieaudzis arī to šoferu skaits, kuri ziemā izvēlas braukt tikai gaišā un sausā laikā. Jau vairākus gadus pēc kārtas saglabājas augsts to autovadītāju skaits, kuri ziemā nejūtas pārliecināti par savām braukšanas prasmēm. Arī šogad pētījuma dati liecina, ka sievietes biežāk jūtas nepārliecinātas par savu spēju droši vadīt auto arī ziemā (74%), salīdzinājumā ar vīriešiem (50%).