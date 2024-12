"Pasažieru vilciens" atgādina par izmaiņām vilcienu kustības grafikā

Ieviestas izmaiņas arī vilcienu kustībā Valgas virzienā – pievienoti divi papildu reisi uz un no Cēsīm, bet dienas reiss uz un no Valgas pārveidots par ekspresi, tādējādi samazinot ceļā pavadīto laiku par aptuveni 25 minūtēm. Kopš 15. decembra šim reisam pieskaņoti Lietuvas pārvadātāja “LTG Link” nodrošināts reiss no un uz Viļņu, savukārt no nākamā gada 6. janvāra Valgas virziena ekspresim tiks pieskaņoti arī reisi uz un no Tartu un Tallinas, nodrošinot iedzīvotājiem mobilitātes iespējas ceļošanai starp Baltijas valstu galvaspilsētām.